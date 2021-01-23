Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajdaki linke tıklamayın
|23 Ocak 2021 18:03
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Sağlık Bakanlığı, aşı uygulamasıyla ilgili dolandırıcılık uyarısı yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "Aşı sıranız geldi." içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.
Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılamada 1,2 milyon rakamı aşıldı. İlk partide 3 milyon doz Çin aşısı gelirken, yeni haftada 10 milyon doz daha alım yapılacak.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "Aşı sıranız geldi." içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız. Güvenilir güncel bilgi için ➡️ https://t.co/P70UpbaHav pic.twitter.com/qBSTcsRyOlT.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) January 23, 2021
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