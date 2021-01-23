1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajdaki linke tıklamayın

Sağlık Bakanlığı "Aşı sıranız geldi" içerikli sahte SMS'te yer alan linke tıklanmaması konusunda vatandaşları uyardı.
 23 Ocak 2021 18:03
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajdaki linke tıklamayın

Sağlık Bakanlığı, aşı uygulamasıyla ilgili dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "Aşı sıranız geldi." içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılamada 1,2 milyon rakamı aşıldı. İlk partide 3 milyon doz Çin aşısı gelirken, yeni haftada 10 milyon doz daha alım yapılacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meral Akşener'den 'aşı takvimi açıklansın' talebi
23 Ocak 2021 18:06		 'Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilmesini kınıyoruz'
23 Ocak 2021 17:56
Erdoğan: 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz
23 Ocak 2021 17:21		 Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi
23 Ocak 2021 16:41
Erdoğan: SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız
23 Ocak 2021 15:48		 Vatan Partisinden '108 partilinin istifa ettiği' iddiası
23 Ocak 2021 15:28
Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
23 Ocak 2021 15:12		 İyi Parti'li Erdem: Demirtaş serbest bırakılmalı
23 Ocak 2021 14:01
Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi
23 Ocak 2021 11:39		 'Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk'
23 Ocak 2021 11:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - İETT şoförünü ve oğlunu darp eden 4 kişi gözaltına alındı18:06 - Meral Akşener'den 'aşı takvimi açıklansın' talebi18:03 - Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajdaki linke tıklamayın17:56 - 'Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilmesini kınıyoruz'17:50 - 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' eğitim desteğiyle yetişiyor17:33 - Ankara'nın hava kalitesini arttı
17:31 - Halil öğretmen bağlama derslerini çevrimiçi ortama taşıdı17:27 - Bolu yarıyıl tatilinde doğa ve termal tutkunlarını ağırlıyor17:25 - Böbrek hastalarında aşı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor17:21 - Erdoğan: 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz17:19 - Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu17:12 - Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor
16:56 - 'Milli gaza ortak olma' vaadiyle dolandırıcılık16:54 - Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı16:41 - Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi16:32 - Kalp krizi geçiren emekli astsubayı hayatını kaybetti16:28 - Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
16:27 - Giresun'da Çotanak Stadı yarın hizmete girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Meteoroloji kar için tarih verdi
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polis memurunun şefkatle yavru köpeklerin üzerini örtmesi 1
xiahn nishi 1
idal 1
Cebelitarık boğazı 2
yenilebilir tabak 4
dercesine 3
pandemide eğitimin uçması 4
resim dersi 2
iş görüşmesi 2
geldi yine tipini sevdiğim 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam