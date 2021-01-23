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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından 'beraat kararları' açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla açıklama yapıldığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.
 23 Ocak 2021 18:36
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından 'beraat kararları' açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla açıklama yapıldığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret eylemlerinde usul ve yasaya aykırı olarak beraat kararlarının verildiği, yargı makamlarının bu konuda hukukun gereğini yapmadığı" yönündeki iddialar nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eylemlerinde usul ve yasaya aykırı olarak beraat kararlarının verildiği, yargı makamlarının bu konuda hukukun gereğini yapmadığı yönündeki iddialar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda öne sürülen olayda, suça sürüklenen çocuk D.K. tarafından yapılan 2 Haziran 2013 ve 16 Haziran 2013 tarihli paylaşımlara konu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından 26 Mayıs 2020 tarihli dilekçe ile 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçundan şikayetçi olunmuştur. Söz konusu paylaşımların vuku bulduğu tarihte Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olması nedeniyle soruşturma genel hükümlere göre başlatılmıştır. İlgili, 2014 yılında 18 yaşını doldurmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/49799 soruşturma sayılı dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sonunda, paylaşımların yapıldığı tarihte failin 18 yaşından küçük olması, bu nedenle TCK 66/2. fıkrası uyarınca fiilin 5 yıl 4 aylık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu sürenin de şikayet tarihi itibarıyla dolmuş olması sebebiyle 8 Haziran 2020 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın vekiline 13 Haziran 2020 tarihinde elektronik tebligat yoluyla usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş, karara yönelik herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. Zamanaşımının dolmasına esas kabul edilen İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü raporuna göre, 2013 yılında atılmış söz konusu twitlere rastlanmadığı, paylaşımların 2019'dan önce belirlenemeyen bir tarihte kaldırılmış olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, şikayet dilekçesinde yer almayan ancak soruşturma sırasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen tespit edilen 17 Temmuz 2016 tarihli paylaşımdaki 'Dün Konak Meydanı'na inip de direnme ayağına hırsızlık yapan şerefsizler Saat Kulesi'nin saatine musluk başlıklarına kadar çaldılar. Kanınızda var.' şeklindeki ifadeler ile ilgili olarak TCK'nın 216/2. maddesi kapsamında soruşturmaya devam edilmiştir. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan yürütülen soruşturmada, 'konutu terk etmemek' şeklindeki adli kontrol talebinde bulunulmuş, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/303 D.iş sayılı kararıyla şüpheli hakkında 27 Mayıs 2020 tarihinde 'elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmemek' adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Bu karar 5 Haziran 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrole çevrilmiştir. Soruşturma sonunda 8 Haziran 2020 tarihli iddianame ile İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/443 esasına kayden dava açılmış ise de 21 Ocak 2021 tarihli ilk duruşmada 2 suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir. Bu karara karşı Başsavcılığımız tarafından istinaf yoluna başvurmak üzere 22 Ocak 2021 tarihinde süre tutum dilekçesi verilmiş olup gerekçeli kararın yazılmasına müteakiben istinaf yoluna başvurulacaktır. Görüldüğü üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmadığından kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla bu açıklamayı yapmak gereği hasıl olmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin rehberliğinde, kanunların çizdiği çerçeve içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirerek soruşturmalarına devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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