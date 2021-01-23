Farelerde yapılan çalışma, felç tedavisinde umut oldu
|23 Ocak 2021 19:09
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Almanya'nın Bochum kentindeki Bochum Ruhr Üniversitesi'nden araştırmacıların fareler üzerinde uyguladıkları tedavi, 5 milyondan fazla felçli hastaya umut oldu. Araştırmacılar, farelere enjekte ettikleri 'hyper-interleukin-6' proteiniyle hasarlı omurilik ve sinirlerin yenilenmesini sağladı. Felçli bir fare, enjeksiyon işleminden 2 hafta sonra yeniden yürümeye başladı.
İNSANLAR ÜZERİNDE DE İŞE YARAYABİLİR
Araştırmacıların fareler üzerinde denemelerine devam ettikleri, tedavinin insan denemeleri için uygun olup olmayacağının araştırıldığı ifade edildi. Araştırma ekibinin başındaki Dietmar Fischer, "Sonuç olarak bu tedaviyi gören felçli hayvanlar, 2- 3 hafta sonra yürümeye başladı. Omurilik felcinden sonra böyle bir şeyin mümkün olmadığı bilindiğinden sonuçlar bizim için de büyük sürpriz oldu. Şimdi yeni bilimsel zemini oluşturuyoruz. Yapılacak deneyler, yeni yaklaşımları gelecekte insanlara aktarmanın mümkün olup olmayacağını gösterecek" dedi.
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