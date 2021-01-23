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SpaceX, uzaya 143 uydu gönderme görevi ertelendi

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketinin fırlatılışını olumsuz hava koşulları nedeniyle erteledi.
 23 Ocak 2021 19:12
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SpaceX, uzaya 143 uydu gönderme görevi ertelendi

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketinin fırlatılışını olumsuz hava koşulları nedeniyle erteledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi için son hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu. Aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketinin bugün TSİ 17.55'te fırlatılması planlanıyordu fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma yarına ertelendi. SpaceX'e ait sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle görevi bugün başlatmayacağız. Takım veri toplamak için T-30 saniyeye kadar geri sayıma devam edecek" ifadelerine yer verdi. SpaceX'in açıklamasında, Falcon 9 roketinin fırlatılması için yarın EST (Doğu Zaman Dilimi) saat 10:00'da bir deneme daha gerçekleştirileceği aktarıldı.

Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketi, 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10'u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uyduyu yörüngeye yerleştirecek.
İhlas Haber Ajansı
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