Belediye, 7 milyon 437 bin liralık vergi borcunu takasla ödedi
|23 Ocak 2021 19:40
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediyenin 7 milyon 437 bin liralık vergi borcu, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile takas yoluna gidilerek ödendi.
Şarkışla Belediyesi, bugüne kadar tahakkuk eden vergi borçlarının ödenmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile takas yoluna gitti.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu zamana kadar tahakkuk eden 7 milyon 437 bin lira tutarındaki vergi borcunu söz konusu yöntemle ödediklerini belirtti.
Tahakkuk eden vergilerin tamamında mahsuplaşma yoluna gittiklerini anlatan Oğuz, şunları kaydetti:
"Bu silinme hadisesi, imarda kamu kurumu ya da okul niteliğinde olan arsaların bedellerinin hazineden tahsili şeklinde olmakta. En son Şarkışla Endüstri Meslek Lisesi'nin arazisinde yapmış olduğumuz imar değişikliği neticesinde 3 bin metrekare alan belediyemize çıktı ve bunu da mahsuplaştırdık. Bunun karşılığı olarak da 2 milyon 10 bin lira gibi bir bedel vergi borcumuzdan silindi. Şu ana kadar toplamda 7 milyon 437 bin lira vergimizden silinmiş oldu. Dolayısıyla bu kadar para belediyemizin kasasında kalmış oldu."
Oğuz, belediyenin borçlarının bu yolla ödenmesine yardımcı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne de teşekkür etti.
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