İzmir'de sağlık personeline saldırı
|23 Ocak 2021 20:26
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, sağlık personeline saldırıda bulundu. Sağlık personeli saldırıya karşı koyarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre A.T.S. isimli bir kişi, Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan personele saldırdı. Saldırının henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olan ambulans şoförü Yusuf Dilbaz saldırgana karşı koydu. Daha sonra emniyet güçleri tarafından yakalanan A.T.S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Saldırıya karşı koyan ambulans şoförü Yusuf Dilbaz, yaptığı açıklamada, "Şahıs küfürler ederek üstümüze geldi. Ben de bana ve arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kendimizi savundum" dedi.
Olay güvenlik kamerasında
Öte yandan Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğünde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde önce A.T.S. ile 112 çalışanı arasında sözlü tartışma başlaması, ardından A.T.S.'nin personele saldırıda bulunduğu, vatandaşların korkarak içeri girdiği ve 112 personelinin saldırıya karşı geldiği görüldü. Daha sonra içeriden çıkan bir doktorun kavgayı ayırmak için araya girdiği de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı
23 Ocak 2021 21:10
|Müzik öğretmeni evinde hayatını kaybetti
23 Ocak 2021 18:19
|İETT şoförünü ve oğlunu darp eden 4 kişi gözaltına alındı
23 Ocak 2021 18:17
|Mesaiye giden polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı
23 Ocak 2021 16:09
|Dağlıca gazisini darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı
23 Ocak 2021 15:02
|Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü
23 Ocak 2021 14:55
|Ergenekon davası sanığını öldürdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklandı
23 Ocak 2021 13:48
|Edirne'de aranan şüpheli kısıtlama denetiminde yakalandı
23 Ocak 2021 13:37
|Denizli'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
23 Ocak 2021 13:14
|Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
23 Ocak 2021 13:02