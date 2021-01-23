Fahrettin Altun'dan 'militan' ifadesine tepki
|23 Ocak 2021 21:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde devletin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan "militan" söyleminin demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine "açıkça bir saldırı" olduğunu bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan 'militan' söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır." ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin binlerce yıllık bir devlet geleneğinin "hafızası ve temsilcisi" olduğunu vurgulayan Altun şunları kaydetti:
"Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegane sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya'da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir."
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