Pandemi döneminin gizli kahramanları: 'Motokuryeler'

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kafe ve restoranların paket servis olarak hizmet vermesi motokuryelerin mesaisini arttırdı. Siparişlerini zamanla yarıştıran kuryeler zorlu kış günlerinde mesailerine devam ediyorlar.

Pandemi döneminde bazı vatandaşların evlerinde çalışması, gıda sektörünün paket servise dönmesi ve kısıtlayıcı tedbirlerin birçok mesleği durma noktasına getirmesi motosikletli kuryelerin işlerine engel olmadı. Engel olmadığı gibi kuryelerin mesaileri daha da yoğunlaştı. Evde kalan vatandaşlar telefon ve internet üzerinden sipariş ettikleri ürünlere ortalama 15-20 dakika içinde sahip olurken, bu sürecin gizli kahramanları kuryeler ise sürecin zorluğundan ve yoğun mesaiden şikayetçi.

Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, yıllardır bu meslek sayesinde evine ekmek götürdüğünü belirterek, "Kuryelik işi zor olduğu için herkesin 8 saat çalışması lazım. Ona göre şartların düzenlenmesi gerekir. Müşterilerin de hızlı paket servis istemesinden dolayı kazalar çok oluyor. Bizim bildiğimiz ve medyadan öğrendiğimiz kadarıyla 187 arkadaşımızı bu dönemde kaybettik. Denetimlerin arttırılması lazım süreye uyulmuyor ve iş veren istediği gibi çalıştırıyor" dedi.

"Bir kuryenin canı bir yemekten daha mı önemli? "

Yemek siparişi veren vatandaşların kuryelerden hızlı servis beklemeleri kuryelerin kaza riskini arttırıyor. Müşterilerin ve patronların kendilerine karşı anlayış göstermelerini beklediklerini dile getiren motosikletli kuryeler, ''sipariş verilen kağıttaki müşteri notları 'acil gelsin, yemeğim soğumasın' gibi istekleri bir insanın ya da bir motokuryenin canı bir yemekten daha mı önemli düşüncesini getiriyor aklımıza. Acele istenen siparişlerden dolayı patronlar motokuryeleri 'hızlı git' diye yönlendirmeye çalışıyor. Motorcu kaza yapıyor, kaza yaptıktan sonra da çalışamıyor. Mecbur evine ekmek götüremiyor. Ben iki hafta oldu ayağa kalkalı. Kaza yaptım omurilikten sıkıntı yaşadım. Hızlı yetiştirmeye çalışıyoruz ona göre ücret alıyoruz. Kaldırımın köşesine belimin sağ tarafı geldi ve hastanede bir buçuk ay yattım ben. Biz sadece müşterilerin ve patronların bize karşı anlayışlı olmasını bekliyoruz'' ifadelerine yer verdi.

Müşterilerden gelen ufak bir tebessümün kış günlerinde içlerini ısıttığını dile getiren paket servis çalışanı, "Evinden çıkamayan yaşlı insanlarımızın, teyzelerimizin, abilerimizin, ablalarımızın eksiklerini gidermek bizi mutlu ediyor. Bizi güler yüzle karşılamaları bu havalarda bizlerim içini ısıtıyor. İnsanlara yardımcı olmak bizim için mutluluk verici bir hissiyat" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde evden çıkamayan ve restoranların paket servis hizmetlerinden faydalanan Onur Yılmaz, yağmur çamur demeden kuryelerin mesailerine devam ettiğini belirterek, "Öncelikle tüm kuryelerimize çok teşekkür ederiz. Pandemi döneminde evden çıkamıyoruz, yasaklar kısıtlamalar var. Çıkamıyoruz zor durumda kalıyoruz. Sağ olsun kuryelerimiz yağmur çamur demeden bize ne istersek getiriyorlar" dedi.