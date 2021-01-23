1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 savaşçıları 'can kurtarma' görevini sürdürüyor

Mardin'de yeni tip koronavirüsle ile mücadele sürecinin kahramanlarından 112 Acil Sağlık ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer çağrılara anında müdahale ediyor.
 23 Ocak 2021 22:12
+Aa- Yazdır
Kovid-19 savaşçıları 'can kurtarma' görevini sürdürüyor

Kentte çeşitli noktalardaki 26 istasyonda görev yapan ekipler, 112 Komuta Kontrol Merkezine çağrı geldikten sonra kişisel koruyucu ekipmanlarını alarak yola koyuluyor. Ekipler, hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer çağrıları alır almaz olay yerine dakikalar içerisinde ulaşıyor.

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele sürecinin kahramanlarından 112 Acil Sağlık ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer çağrılara anında müdahale ediyor. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Hastaya ve yakınlarına gerekli müdahaleyi yapan ekipler, hastanın güvenle teslimi yapıldıktan sonra ambulansın temizlik ve havalandırma işlemi yapılarak yeni vaka için hazır hale getiriyor.

İstasyonda görevli paramedik Onur Ceylan, AA muhabirine, 10 yıldır sahada aktif olarak çalıştığını belirterek, salgın döneminde iş yoğunluğunun artığını söyledi.

Her dönemde ve her şartta olduğu gibi bu dönemde de 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini yapmanın onurunu yaşadıklarını kaydeden Ceylan, şunları dile getirdi:

"Gelen çağrılar kontrol merkezimizdeki arkadaşlarımızın değerlendirildikten sonra hızla harekete geçiyoruz. Hasta Kovid-19 şüpheliyse ekiplerimiz bilgi veriyor. Bizler de hazırlıklarımızı öyle yapıp vakaya gidiyoruz. Vakayı, hastanede Kovid-19 açısından ayrılmış bölümlere teslim ediyoruz. Sonrasında ambulansı dezenfekte ediyoruz ve yeni vakalara uygun hale getiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle araç trafiği oldukça azaldı. Bu da vakalara ulaşım hızımızı oldukça artırdı."

Ceylan, bu süreçte vatandaşlardan mümkün olduğu sürece evde kalmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarını dikkat etmelerini istedi.

Ceylan, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Umarım en kısa sürede bu süreci başarıyla atlatırız. Bu zorlu süreçte hastalara en iyi şekildi müdahale etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doktor Ruhsar Uçar hem hastaları hem okulları 'iyileştiriyor'
21 Ocak 2021 13:41		 Trafik polisleri, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi
17 Ocak 2021 16:24
'100 doktor' örnek oldu
17 Ocak 2021 07:58		 Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun
16 Ocak 2021 15:56
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
16 Ocak 2021 15:19		 'Sağlıkçılarda aşı karşıtlığı yok'
13 Ocak 2021 07:10
Polis memuru eline aldığı kürekle yolu trafiğe açtı
12 Ocak 2021 20:05		 Teknoloji meraklısı doktor atölyesinde motor üretti
12 Ocak 2021 11:44
Görme engelli müezzin eğitim azmiyle gönüllere ışık oluyor
11 Ocak 2021 20:45		 Cumhuriyet, manşetten tekzip yayınlamak zorunda kaldı
11 Ocak 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:13 - Bakan Koca, Covid-19 aşılama haritasını paylaştı22:12 - Kovid-19 savaşçıları 'can kurtarma' görevini sürdürüyor22:11 - 'Bu hastalığı atlatacağım inancını üst seviyede tuttum'22:08 - Kilosu 700 lira, kapış kapış satılıyor21:55 - Gine açıklarında Nijeryalı korsanlar Türk gemisini rehin aldı21:45 - Vali Yerlikaya: Devletimin ve milletimin emrindeyim
21:22 - Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Aşı, virüse karşı en büyük silah21:20 - Covid hastalarına bakan hekim, nasıl korunduğunu anlattı21:18 - Pandemi döneminin gizli kahramanları: 'Motokuryeler'21:16 - Fahrettin Altun'dan 'militan' ifadesine tepki21:10 - Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı21:08 - Hesap hareketlerine bakınca anladı, soluğu savcılıkta aldı
21:00 - Dudağını kaybeden Songül, doğal görünümüne kavuşacak20:45 - SGK Borçlarını yapılandıranlar kazanıyor20:26 - İzmir'de sağlık personeline saldırı19:44 - Ağır hasta sayısı 2 binin altına düştü19:42 - Hayvancılık tutkusu 50 yıl sonra köye dönüş yaptırdı
19:40 - Belediye, 7 milyon 437 bin liralık vergi borcunu takasla ödedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Meteoroloji kar için tarih verdi
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
İkinci elde satışlar 'stop' etti! Fiyatlarda son durum ne?
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Berhan Şimşek' hakkında suç duyurusu
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dercesine 3
idal sevgisinin yavaştan bayması 1
Banduma 1
idal'a dokunan yanıyor 1
uluru 1
aşı sıranız geldi mesajı 2
Birşeyin suyunu çıkarmak 5
boku yiyen kepçesini yanında taşır 1
idal 1
kestane 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam