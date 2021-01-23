Kovid-19 savaşçıları 'can kurtarma' görevini sürdürüyor

Kentte çeşitli noktalardaki 26 istasyonda görev yapan ekipler, 112 Komuta Kontrol Merkezine çağrı geldikten sonra kişisel koruyucu ekipmanlarını alarak yola koyuluyor. Ekipler, hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer çağrıları alır almaz olay yerine dakikalar içerisinde ulaşıyor.

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele sürecinin kahramanlarından 112 Acil Sağlık ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer çağrılara anında müdahale ediyor. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Hastaya ve yakınlarına gerekli müdahaleyi yapan ekipler, hastanın güvenle teslimi yapıldıktan sonra ambulansın temizlik ve havalandırma işlemi yapılarak yeni vaka için hazır hale getiriyor.

İstasyonda görevli paramedik Onur Ceylan, AA muhabirine, 10 yıldır sahada aktif olarak çalıştığını belirterek, salgın döneminde iş yoğunluğunun artığını söyledi.

Her dönemde ve her şartta olduğu gibi bu dönemde de 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini yapmanın onurunu yaşadıklarını kaydeden Ceylan, şunları dile getirdi:

"Gelen çağrılar kontrol merkezimizdeki arkadaşlarımızın değerlendirildikten sonra hızla harekete geçiyoruz. Hasta Kovid-19 şüpheliyse ekiplerimiz bilgi veriyor. Bizler de hazırlıklarımızı öyle yapıp vakaya gidiyoruz. Vakayı, hastanede Kovid-19 açısından ayrılmış bölümlere teslim ediyoruz. Sonrasında ambulansı dezenfekte ediyoruz ve yeni vakalara uygun hale getiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle araç trafiği oldukça azaldı. Bu da vakalara ulaşım hızımızı oldukça artırdı."

Ceylan, bu süreçte vatandaşlardan mümkün olduğu sürece evde kalmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarını dikkat etmelerini istedi.

Ceylan, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Umarım en kısa sürede bu süreci başarıyla atlatırız. Bu zorlu süreçte hastalara en iyi şekildi müdahale etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.