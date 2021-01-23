Bakan Koca, Covid-19 aşılama haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu.
|23 Ocak 2021 22:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. 'dedi.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu.
1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4epDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2021
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