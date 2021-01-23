Polis, kumanyasını paylaştığı kişiyi barınma evine yerleştirdi
Antalya'da devriye gezen polis ekibi, kumanyasını paylaştığı evsiz kişiyi barınma evine yerleştirdi.
|23 Ocak 2021 23:15
|+Aa- Yazdır
Antalya'da devriye gezen polis ekibi, kumanyasını paylaştığı evsiz kişiyi barınma evine yerleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü.
Devriye gezerken sokakta yaşayan bir vatandaşı gören ekipler, bu kişiyle önce kumanyasını paylaştı, ardından onu barınma evine yerleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Vatandaşlarımızın güvenli sığınağı olmaktan gururluyuz." paylaşımında bulunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Salgınla mücadele eden hemşireler yaşadıklarını anlattı
23 Ocak 2021 23:03
|'Bu hastalığı atlatacağım inancını üst seviyede tuttum'
23 Ocak 2021 22:11
|Kilosu 700 lira, kapış kapış satılıyor
23 Ocak 2021 22:08
|Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı
23 Ocak 2021 21:55
|Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Aşı, virüse karşı en büyük silah
23 Ocak 2021 21:22
|Covid hastalarına bakan hekim, nasıl korunduğunu anlattı
23 Ocak 2021 21:20
|Pandemi döneminin gizli kahramanları: 'Motokuryeler'
23 Ocak 2021 21:18
|Hesap hareketlerine bakınca anladı, soluğu savcılıkta aldı
23 Ocak 2021 21:08
|Dudağını kaybeden Songül, doğal görünümüne kavuşacak
23 Ocak 2021 21:00
|Hayvancılık tutkusu 50 yıl sonra köye dönüş yaptırdı
23 Ocak 2021 19:42