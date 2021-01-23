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Polis, kumanyasını paylaştığı kişiyi barınma evine yerleştirdi

Antalya'da devriye gezen polis ekibi, kumanyasını paylaştığı evsiz kişiyi barınma evine yerleştirdi.
 23 Ocak 2021 23:15
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Polis, kumanyasını paylaştığı kişiyi barınma evine yerleştirdi

Antalya'da devriye gezen polis ekibi, kumanyasını paylaştığı evsiz kişiyi barınma evine yerleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü.

Devriye gezerken sokakta yaşayan bir vatandaşı gören ekipler, bu kişiyle önce kumanyasını paylaştı, ardından onu barınma evine yerleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Vatandaşlarımızın güvenli sığınağı olmaktan gururluyuz." paylaşımında bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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