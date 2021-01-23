1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB'den WhatsApp'a para cezası hazırlığı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon avroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.
 23 Ocak 2021 23:39
+Aa- Yazdır
AB'den WhatsApp'a para cezası hazırlığı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon avroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.

İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.

Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumunun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon avro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.

AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'WhatsApp değişiklik yapmadı, zaman kazanmak istedi'
22 Ocak 2021 12:48		 AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası
20 Ocak 2021 22:55
MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor
20 Ocak 2021 19:45		 Trendyol indirim kodu ile sevgililer günü indirimleri
20 Ocak 2021 16:06
Temsilci bulundurmayı kabul eden sosyal medya şirketleri tercihlerini yaptı
19 Ocak 2021 11:16		 Google'ın rakibi DuckDuckGo, günlük 100 milyon aramaya ulaştı
18 Ocak 2021 22:07
Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi
18 Ocak 2021 20:44		 Sosyal medya devlerine reklam yasağı kapıda
18 Ocak 2021 14:06
'İnternete bağlı cihaz sayısı 2023'te 29 milyarı aşacak'
17 Ocak 2021 22:12		 Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı
17 Ocak 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:48 - Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu23:39 - AB'den WhatsApp'a para cezası hazırlığı23:19 - Tıp Fakültesi öğrencisi doğum gününde hayatını kaybetti23:15 - Polis, kumanyasını paylaştığı kişiyi barınma evine yerleştirdi23:03 - Salgınla mücadele eden hemşireler yaşadıklarını anlattı
23:02 - Erdoğan, dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti22:13 - Bakan Koca, Covid-19 aşılama haritasını paylaştı22:12 - Kovid-19 savaşçıları 'can kurtarma' görevini sürdürüyor22:11 - 'Bu hastalığı atlatacağım inancını üst seviyede tuttum'22:08 - Kilosu 700 lira, kapış kapış satılıyor21:55 - Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı
21:45 - Vali Yerlikaya: Devletimin ve milletimin emrindeyim21:22 - Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Aşı, virüse karşı en büyük silah21:20 - Covid hastalarına bakan hekim, nasıl korunduğunu anlattı21:18 - Pandemi döneminin gizli kahramanları: 'Motokuryeler'21:16 - Fahrettin Altun'dan 'militan' ifadesine tepki
21:10 - Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilginç renk isimleri 9
polis memurunun şefkatle yavru köpeklerin üzerini örtmesi 1
süte su katmak 2
sorun bende değil sende 2
idal'in yok olması 2
kendini ihbar etmek 1
akrep 1
kalem açma kuyruğu 1
internet bankacılığı 1
Online karne 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam