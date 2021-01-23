AB'den WhatsApp'a para cezası hazırlığı
|23 Ocak 2021 23:39
|+Aa- Yazdır
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon avroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.
Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.
İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.
Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumunun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon avro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.
AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.
Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'WhatsApp değişiklik yapmadı, zaman kazanmak istedi'
22 Ocak 2021 12:48
|AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası
20 Ocak 2021 22:55
|MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor
20 Ocak 2021 19:45
|Trendyol indirim kodu ile sevgililer günü indirimleri
20 Ocak 2021 16:06
|Temsilci bulundurmayı kabul eden sosyal medya şirketleri tercihlerini yaptı
19 Ocak 2021 11:16
|Google'ın rakibi DuckDuckGo, günlük 100 milyon aramaya ulaştı
18 Ocak 2021 22:07
|Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi
18 Ocak 2021 20:44
|Sosyal medya devlerine reklam yasağı kapıda
18 Ocak 2021 14:06
|'İnternete bağlı cihaz sayısı 2023'te 29 milyarı aşacak'
17 Ocak 2021 22:12
|Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı
17 Ocak 2021 17:46