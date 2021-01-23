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Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan "Gülnaz Şırınga"nın Bahçeli'nin canını acıttığı gerekçesiyle darp edildiğini televizyon ekranlarından açıkladı. Ancak Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Gürses, parodi haberi gerçek sanmasından dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.
 23 Ocak 2021 23:48
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FATMA DAMLA KAYAYERLİ

Çin'e doğru yola çıkan TCDD'nin ilk ihracat treninin Halkalı'dan geri döndüğünü iddia ederek skandal bir yalana imza atan Sözcü yazarı Özlem Gürses, bu kez televizyon programında mizah konusunu gerçek haber gibi okudu!

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, Halk TV ekranlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" ismindeki bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını iddia ederek, haberi Gazete Pencere'den okuduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ancak Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Gürses, parodi haberi gerçek sanmasından dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Gürses televizyon ekranından parodi haberi gerçek gibi ifade ettiği ifadeleri şöyle: "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler."

SAĞLIK BAKANLIĞI: "GÜLNAZ ŞIRINGA İSMİNDE BİR HEMŞİREMİZ YOK"

Sağlık Bakanlığı bir haber sitesine yaptığı açıklamada, "İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadı. Ankara'da Gülnaz Şırınga isimli bir hemşire yok" ifadelerini kullandı.
Sabah
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