Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü

Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisine baskın düzenlendi. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. Mürettebattan 18'inin Türk bir kişinin Azerbaycan uyruklu olduğu biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GEMİNİN KAPTANLARINDA FURKAN YAREN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdogan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan bilgiye göre ilk belirlemelere göre, mürettebattan 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi.Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Öldürülen Ismayılov'un cesedinin gemide olduğu belirtildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ve geminin dördüncü kaptanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Denizhaber.net'de yer alan bilgiye göre konteyner gemisine uzun namlulu silahlarla çıkan korsanlar geminin idaresini ele geçirerek rotasını değiştirdi.

Bu sırada Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme Sistemi'nden acil çağrı yapan gemi kaptanı yardım istedi. Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Bu sırada silah kullanan deniz haydutları, Azerbaycan vatandaşı 2. mühendis Farman Ismayılov'u öldürdü.

Korsanların Nijerya açıklarında bıraktıkları geminin seyri için 4'üncü kaptan ve iki makineciyi bırakarak uzaklaştıkları öğrenildi. 3 Türk mürettebat ile geminin kör bir şekilde seyrine devam ettiği öğrenildi.

Gemide 1'i Azerbaycan vatandaşı, 18 Türk mürettebat olmak üzere toplam 19 personel bulunuyordu.

M/V Mozart personel listesi ise şöyle:

Kaptan Mustafa Kaya, 2. Kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil, 4. Kaptan Furkan Yaren

Baş mühendis Süha Tatlıgü, 2. mühendis Farman Ismayılov, 3. mühendis Yasin Alper Şeker, E.zabiti Gökhan Buran

Reis Vedat Aksan

Gemici Erdi Erman, Gemici Halil Gülçür, Gemici Ünsal Dilsiz, Gemici Adil Alkan, Gemici İlyas Baş, Fiter Mesut Meral, Yağcı Bahadır Yeşilalan, Yağcı Gökhan Lale, Aşçı Mustafa Benklioğlu, Gv stj Hamza Orhan.

TÜM DÜNYADAKİ KORSAN SALDIRILARIN YÜZDE 90'I GİNE KÖRFEZİ'NDE YAPILIYOR

Gine Körfezi'nde 2020'nin 9 ayında ticari gemilere yönelik 132 korsan saldırının düzenlendiği bildirildi.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) tarafından yayımlanan "Gemilere Yönelik Korsan Saldırı ve Silahlı Soygun" raporunda, "2020 yılının 9 ayında 132 korsan saldırı yapıldı ve 85 denizci fidye için kaçırıldı." ifadelerine yer verildi.

Denizcilerin büyük kısmının Gine Körfezi'nde alıkonulduğu, Nijerya, Benin, Gabon, Ekvator Ginesi ve Gana kara sularında da ticari gemilerin saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda, 31 denizcinin de gemilerinde rehin alındığı ifade edildi.

Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

BIM verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 119'a çıkmıştı.