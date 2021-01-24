Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
|24 Ocak 2021 06:53
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Kulüpler için yeni düzenleme yolda... AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, spor kulüplerinin kafalarına göre borçlanmasının önüne geçecek bir yasal düzenleme hazırladıklarını söyledi. Yeni düzenlemeye göre en dikkat çekici uygulama, kulüpleri mali anlamda disipline sokmak adına denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi olacak. Her takım ayağını yorganına göre uzatacak. Yüksek maliyetli rakamlara yabancı transferleri zorlaşacak.
Marşımızı okuyan yok
Kulüplerin altyapıya yönelmelerini sağlayacak yeni düzenlemede; kulüpler anonim şirket gibi yönetilecek ve yöneticiler kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak. Menajerlik sistemi yeniden düzenlenecek. Konuyla ilgili bilgi veren Alpay Özalan, "Ben yabancı oyuncuya kesinlikle karşı değilim. Ama özellikle büyük takımlara bakıyorsunuz, İstiklal Marşı okuyacak oyuncu yok. Kulüplerin rasyonel davranmalarını sağlarsak, altyapıya dönerler" dedi.
Yücel Kayaoğlu
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