AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı

Kongrelerine devam eden AK Parti bugüne kadar teşkilatta yüzde 70'lik bir değişim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl şubat ayında kongre süreçlerine başlayan AK Parti, kongrelere koronavirüs salgını sebebiyle iki defa ara vermek zorunda kalmıştı. 18 Ekim'de Şırnak'tan yeniden il kongrelerine başlayan AK Parti, bu süreçte 19 il yönetimini belirledi. Bugüne kadar toplamda 934 ilçe ve 42 il kongresini tamamlandı.

İSTANBUL'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Şubat ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerinin yapılması planlanıyor. AK Parti kurmayları bu üç büyükşehirde bir değişimin olmayacağını ifade ediyor. 28 Mart'ta yapılacak 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin de erkene alınabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il kongrelerine online katılmaya devam etmesi planlanıyor. AK Parti'de önümüzdeki günlerde 39 il kongresi yapılacak. Yarın, Mersin, Uşak ve Denizli, Çarşamba günü ise Erzurum, Ağrı ve Erzincan'ın kongreleri yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere video-konferans yoluyla bağlanarak mesajlarını iletecek.

'GENÇLERLE' İLGİLİ ÖZEL TALİMAT

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde video-konferans ile bir araya geldiği il başkanları ile kapalı bir toplantı yaptı. Toplantıda, her il başkanı kendi bölgesindeki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. Erdoğan'ın il başkanlarına "Yatırımları vatandaşa iyi anlatın. Özellikle gençleri bu konuda bilgilendirin" talimatını verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca, kongre sürecinde değişen il başkanlarına yönelik de "Öncesinde ve sonrasında davaya hizmet etmiş, kardeşlerimiz parti işleri içerisinde yer almaya devam etmelidir. Herkes elini taşın altına koymalı" dediği ifade edildi.

Ebru Karatosun ANKARA