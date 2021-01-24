Çok mahrem 15 Temmuz itirafları: Darbe olacak, izinler iptal!

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (ÖKK) FETÖ mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir operasyon düzenlendi. Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince MİT'le koordineli gerçekleştirilen operasyonda 10 astsubay ile 1 mahrem imam gözaltına alındı. Astsubaylardan 9'unun aktif görevde olduğu belirlendi. Örgütün Özel Kuvvetler yapılanmasında "müdür yardımcısı" pozisyonunda görev yaptığı tespit edilen mahrem imam M.A.'nın, 15 Temmuz'dan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ihraç edildiği ortaya çıktı.

2011'DE ÖKK'YA GEÇMİŞ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen M.A., örgüt içerisindeki faaliyetleri ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Örgüte 1993'te girdiğini anlatan M.A., KPSS ve KPDS sınav sorularının verildiği evlerden sorumlu olduğunu söyledi. 2010 KPSS ve 2012 KPDS sorularının kendisine de yemin ettirilip verildiğini itiraf eden M.A., 2011'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmaya geçtiğini ve astsubaylardan "öğretmen" seviyesinde sorumlu olduğu bilgisini verdi. 2014'te örgüt içinde yükselip "müdür yardımcısı" pozisyonuna geçtiğini söyleyen M.A., bu görevinin darbe girişiminin gerçekleştiği Temmuz ayının sonuna kadar devam ettiğini belirtti.

14 TEMMUZ'DA İSİM VERDİM

M.A., 15 Temmuz'dan 2 hafta önce üstlerinin, sorumlu oldukları astsubayların izne ayrılmaması, il dışına göreve gideceklerin ise rapor alarak Ankara'da kalmaları konusunda talimat verdiğini, kendisinin de bu talimatları sorumlu olduğu astsubaylara ilettiğini aktardı. M.A. darbe girişiminden 1 gün önce yani 14 Temmuz'da güvendiği asker isimlerini üst düzey sorumlusuna verdiğini, astsubayların doğrudan aranabilecekleri konusunda bilgilendirildiğini anlattı. Gece 01.00'dan sonra üstleriyle irtibatlarının koptuğunu söyleyen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zekai Paşa'yı göndermeye çalışmış

FETÖ'nün mahrem imamı M.A., eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile ilgili de önemli itiraflarda bulundu. FETÖ imamı, kendilerinden sorumlu üst düzey elebaşının, Aksakallı hakkında emrindeki astsubaylardan bilgi toplamasını istediğini söyledi. M.A., "Örgüt Zekai Paşa yerine darbe girişimi esnasında tutuklanan Yıldırım Paşayı getirmek için çok uğraştı ama yapamadı" dedi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli astsubay da örgüt bağlantılarını itiraf etti. Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler 121 FETÖ'cüyü teşhis etti.

Osman Özgan