Aşılamada sıra 65 yaşta
|24 Ocak 2021 07:27
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Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama takvimi hazırlanan takvim doğrultusunda devam ederken, hafta başı Türkiye'ye ulaşması beklenen 10 milyon dozluk ikinci parti için de 14 günlük test süreci başlayacak. 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılamayı 90 üstü yaş grubu izlemiş, sonrasında ise 85 yaş üzeri vatandaşların aşılamasına geçilmişti. Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması tamamlanacak. Hafta başından itibaren ise 65-84 yaş aralığındaki vatandaşların aşılanması planlanıyor.
10 MİLYON DOZ AŞI YOLDA
Öte yandan ikinci parti olarak Çin'den 10 milyon doz aşının ulaşması bekleniyor. Aşılar Türkiye'ye ulaştığında ilk 3 milyon dozda olduğu gibi 14 günlük test sürecine sokulacak. Pazartesi günü aşıların test sürecinin başlaması halinde 7-8 Şubat tarihleri arasında analizin tamamlanarak kullanım onayının çıkması öngörülüyor.
'Sıranız geldi' yalanına dikkat!
Sağlık Bakanlığı, 'Aşı sıranız' geldi yalanıyla vatandaşları dolandırmaya çalışanlara
karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, "Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız."
notunu düştü. Uzmanlar, her zaman turkiye.gov.tr, www.covid19asi.saglik.gov.tr
ve enabiz.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan
emin olun uyarısında bulunuyor.
7 milyon dozu hizmet sektörüne
Beklenen 10 milyon doz aşının onayıyla birlikte, aşılamada ikinci grupta yer alan asker, polis, kritik görevdeki kişiler, zabıta/özel güvenlik, cezaevleri, eğitim, gıda ve taşımacılık sektörlerinde çalışanların randevulu sistemle aşılanması başlayacak. Türkiye'ye gelmesi beklenen 10 milyon doz aşıdan 3 milyon dozu ilk aşılanması yapılan sağlık çalışanları, yaşlılar ve bu kişilerin bakımında görev alan personele ikinci doz olarak vurulacak. 13 Ocak'ta ilk aşılaması olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşısı ise 11 Şubat'ta yapılacak. 12 Şubat'ta ikinci doz aşılama başlayacak.
Yasemin Asan
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