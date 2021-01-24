Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
|24 Ocak 2021 07:50
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin
soruları yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesine ilişkin soruya özetle şu yanıtı
verdi:
"Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz. Buradan ne çıkar? Onu şimdiden söylemek mümkün değil. Seçim süreci başladığı zaman konuşulması gereken bir konudur. İttifaklar bir koalisyon değil. Erkenden konuyu gündeme getirip spekülatif yorumlar yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.
BU SİSTEMLE İTTİFAKTA YER ALAMAYIZ
Başkanlık sistemine geçildikten sonra konu bütünüyle değişti. Meclis'in hiçbir hükmü yok gibi. Bu sistemle biz cumhur ittifakında yer alamayız. Bu sistem, sorun meydana getiren bir sistem. AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz."
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