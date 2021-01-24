TSK'ya yeni nesil 3 Fırtına: Gurur kaynağı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; TSK envanterine girerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine verilecek olan yeni nesil Fırtına'ların seri üretimine bir süre önce başlanmıştı. Toplam 140 adet siparişi verilen Fırtına-2'den bir yıl içinde yaklaşık 30 kadarının TSK'ya verilmesi planlamış durumda.

İlk nesilden çok daha ileri teknolojiye sahip olan Fırtına-2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, obüse birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına-2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi.

Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi. ASELSAN da Fırtına-2'de kullanılacak 40 kilometre menzilli T-155 K/M Fırtına Obüs Atış Kontrol Sistemi için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

UÇAK DA YAPACAĞIZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile teslim törenine katılan Bakan Akar, özetle şunları söyledi: "Bizim için yerli ve milli savunma sanayi olmazsa olmaz bir ihtiyaç. SİHA, İHA, zırhlı araç, silah, mühimmat ihraç ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıtayı daha da yükseltip milli muharebe uçağımızı, 'Siper' hava ve füze savunma sistemimizi yapacağız. Anadolu amfibi hücum gemimiz var. Bu çok ciddi bir olay. Milli Savunma Bakanlığı olarak başından beri 'her şeyi kamu, askeri fabrikalar yapacak, askerler, devletin fabrikaları yapacak' gibi bir anlayışın içinde olmadık. Öyle bir şey kalmadı artık. Burada önemli olan milletimizin, devletimizin bütün unsurlarının seferber edilip birbiriyle koordineli şekilde, birbirlerinin işini kolaylaştıracak, destekleyecek şekilde çalışması. Karada, denizde, havada bu asil milletin, memleketin hak, alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."