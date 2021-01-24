HSK'nın ihraç ettiği 2 hakimden biri tutuklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı arasında yer alan ve gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı.
|24 Ocak 2021 08:05
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı arasında yer alan ve gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle HSK tarafından ihraç edilen 2 tetkik hakimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.E, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi, C.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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