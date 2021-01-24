1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temsilcilik açıldı sıra telife geldi

Sosyal medya ağları yasayla dize getirildi. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK, temsilcilik atama süreçlerini tamamladı. Hükümet şimdi de telif hakları konusunu inceliyor
 24 Ocak 2021 08:24
+Aa- Yazdır
Temsilcilik açıldı sıra telife geldi

ABD ve Avrupa'da da eleştirilerin odağındaki sosyal medya ağlarını Türkiye yasayla dize getirdi. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK, Türkiye'de temsilcilik atama süreçlerini tamamladı. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter ve iştiraki Periscope ile Pinterest'e ise reklam yasakları başladı. Hükümet şimdi de telif hakları konusunu mercek altına aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital mecralarda bir sonraki adımın telif hakları konusu olduğunun sinyalini verdi.

AVRUPA YASA ÇIKARDI

Aralarında Google ve Facebook'un da bulunduğu teknoloji şirketlerinin, içeriklerini kullandığı haber kuruluşlarına gelirlerinden pay vermesini öngören düzenlemeler Avrupa Birliği'nde (AB) uzun zamandır tartışılıyor. AB, telif hakları konusunda 2019'da yasal düzenleme yaptı. Yasayı ilk onaylayan ülke Fransa oldu. Fransa, geçtiğimiz günlerde Google ile anlaştı. Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmayla, Google arama sonuçlarında yer alan içerikler (haber, fotoğraf ve videolar) için Fransız yayıncılara para ödeyecek. Avustralya'da da Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nca hazırlanan ve haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifi tartışılıyor. Google'ın 'arama motorunu ülkenizde kapatırım' tehditlerine karşılık Avustralya hükümeti 'boyun eğmeyiz' açıklamaları yapıyor.

İKİ ÜLKE İNCELENİYOR

Hem Fransa'daki hem de Avustralya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SABAH'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sayan, "Telif hakları konusu çok önemli. Fikri mülkiyeti korumak ve bu alanda yapılan ihlalleri önlemek adına gerekli tedbirleri almak elzem... Telif, yalnızca basılı yayınlarda değil... Müzik eserleri, TV yayınları hatta YouTube'daki bir video da telif hakkının konusu... Uluslararası alandaki gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Fransa'da çeşitli gelişmeler oldu, Google'ın belirli yargısal süreçler sonrasında bazı büyük yayın kuruluşlarıyla anlaştığı haberini alıyoruz. Aynı konudaki çalışmaların Avustralya'da da gündem olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM...

Gerçek hayatta geçerli olan yasal düzenlemelerin dijital platformlara da uyarlanmasının önemine işaret eden Sayan, "Telif konusunda basılı eserlere sağlanan korumanın dijital yayıncılıkta da sağlanması konusunda ilgili kurumlarımızın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bakanlığımız dijital dünyanın öneminin farkında... Bu alanda uluslararası gelişmeleri takip ederek gerekli adımları zamanı geldiğinde atıyor, atmaya da devam edecek" dedi.

AÇMAYANA REKLAM VERMEYİN

BAKAN Yardımcısı Sayan, kamuoyuna açıklanan tüm sosyal ağların (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK) halihazırda Türkiye'de gerçek ve tüzel kişi temsilci atama sürecini tamamladıklarını belirterek, şu ana kadar temsilci atamayı kabul etmeyen Twitter ve Pinterest için reklam yasağının katı şekilde uygulanacağını söyledi. Sayan, "Temsilci atamayan şirketlere reklam verilmemesi hususunda şirketlerin ve vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyeti göstereceklerinden eminim. Bu şirketlerin temsilci atamaları kendi lehlerine olacaktır. Temennimiz son kademe yaptırımı uygulamadan kararlarını vermeleri" dedi.

İŞBİRLİĞİ SÜRECİMİZ YENİ BAŞLADI

BUNDAN sonra sosyal medya şirketleri ile daha sağlıklı bir iletişim yürütüleceğini belirten Sayan, "Bu aşamada 'kanuni zemine oturmuş işbirliği sürecimiz yeni başladı' diyebiliriz. Özellikle temsilcisi olan platformlarla eskiye nazaran daha yakın bir ilişkimiz olacağı açık... Diyalogla ilgili hiçbir sorunumuz yok" şeklinde konuştu. Sayan, sosyal medya düzenlemesinin kullanıcı güveni açısından da büyük bir avantaj sağladığını ifade ederek, "Kişilik hakları ihlaline, siber tacize, dolandırıcılığa, kişiyi taklit eden hesaplara karşı vatandaşlarımızın doğrudan iletişim kurabilecekleri bir temsilciyle muhataplık kurmaları vatandaşlarımız açısından da faydalı olacaktır" diye konuştu.

WHATSAPP'A TEPKİ BİZİ MUTLU ETTİ

WHATSAPP'IN kullanıcı verilerini "Facebook ile paylaş ya da terket" felsefesiyle yapmış olduğu güncellemenin vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştığını belirten Sayan, "Yıllardır yerli ve milli mesajlaşma programlarını kullanma çağrısı yapan birisi olarak bu tepki bizleri mutlu etti. Vatandaşlarımızın kişisel verilerine ne kadar sahip çıktığını gösteren bu tepki karşılık buldu. Şirketin güncelleme dayatmasını ertelemesine sebep oldu" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı
24 Ocak 2021 09:05		 Aşılamada sıra 65 yaşta
24 Ocak 2021 07:27
Toplu sözleşme mi yoksa maaş rekoru denemesi mi?
24 Ocak 2021 06:45		 Belediye, 7 milyon 437 bin liralık vergi borcunu takasla ödedi
23 Ocak 2021 19:40
Sabiha Gökçen'de antijen ve antikor testleri yapılıyor
23 Ocak 2021 15:35		 Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor
23 Ocak 2021 15:20
Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri devam ediyor
23 Ocak 2021 15:17		 MSB: Keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı
23 Ocak 2021 15:13
Vilayetler Birliği, yeni bir vilayet evi yapılmadığını, binanın yenilendiğini bildirdi
23 Ocak 2021 14:09		 Cami görevlileri tatilde çocuklara online temel dini bilgileri öğretecek
23 Ocak 2021 13:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - 1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı08:55 - Minik kız 3 yıldır çöp arabasına el sallıyor08:49 - Bu şehirde 'su' resmen 'sudan ucuz'08:44 - Borçlu yerine eşini arattıran avukata dava08:35 - Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA08:24 - Temsilcilik açıldı sıra telife geldi
08:15 - Meteorolojiden iki bölgeye 'çığ' tehlikesi uyarısı08:05 - HSK'nın ihraç ettiği 2 hakimden biri tutuklandı08:00 - TSK'ya yeni nesil 3 Fırtına: Gurur kaynağı07:50 - Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'07:44 - Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı07:35 - Bu ürün koronavirüseten koruyor
07:27 - Aşılamada sıra 65 yaşta07:20 - Çok mahrem 15 Temmuz itirafları: Darbe olacak, izinler iptal!07:10 - İsraf biterse gıdada fiyat düşer07:00 - AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı06:53 - Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
06:45 - Toplu sözleşme mi yoksa maaş rekoru denemesi mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisine ilişkin firmadan açıklama
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
Polise verilen düşük sicile husumetten iptal kararı
Toplu sözleşme mi yoksa maaş rekoru denemesi mi?
Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı
Aşılamada sıra 65 yaşta
Çok mahrem 15 Temmuz itirafları: Darbe olacak, izinler iptal!
Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cebelitarık boğazı 2
dercesine 3
koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurahman çelebi denir 3
maydanoz 1
Aleksandra Sadowska 1
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 2
tüplü televizyon 2
ilk uzay turisti 1
uluru 1
Cuma geceniz nasıl geçiyor 6
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam