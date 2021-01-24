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Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA

Manisa eşine az rastlanır bir davaya sahne oldu. Anlaşmalı boşanan çift, dedikodular üzerine DNA testi yaptırdı. Adli Tıp "Çocuklar babadan değil" raporu verdi. Yapılan itiraz sonucu babanın DNA'sının, ilik nakli nedeniyle değiştiği ortaya çıktı.
 24 Ocak 2021 08:35
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Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA

Anlaşmalı boşanan çift, dedikodular üzerine çocukların babadan olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurup, DNA testi istedi. Adli Tıp önce "Çocuklar babadan değil" diye rapor verdi. Ancak daha sonra baba M.A.'nın ilik nakli nedeniyle DNA'sının değiştiği ve birden fazla DNA'ya sahip olduğu ortaya çıktı.

3 çocuk annesi A.V.'nin (32) inanılmaz hukuk mücadelesi, 36 bin nüfuslu Sarıgöl'de yaşandı. 2005'te M.A. ile evlenen A.V.'nin, tüp bebek tedavisi sonrası çocuğu oldu. Çiftin daha sonra normal yoldan iki çocuğu daha oldu. 13 yıl evli kalan çift, 2018'de anlaşmalı boşandı.

M.A. bir süre sonra çirkin dedikodular ve ailesinin baskısı üzerine, çocukların kendisinden olduğunu ispatlamak için 2019'da soybağı tespit davası açtı. İzmir Adli Tıp, çocuklar ve babadan örnekler alarak DNA incelemesi yaptı.

İLK RAPOR ŞOKE ETTİ

Adli Tıp'ın 26 Eylül 2019'daki raporunda, çocuklar ile babanın DNA profilinin karşılaştırıldığı, M.A.'nın çocukların biyolojik babaları olmadığı kaydedildi. Anne A.V.. yaşadığı şaşkınlık ve endişeyle Manisa Barosu avukatlarından Zeynep Avcı ve Ece Yavaş'a ulaştı. Avukatlar rapora itiraz etti. Dilekçede, baba M.A.'ya askerdeyken ilik nakli yapıldığı, bu nakil nedeniyle kan grubunun bile değiştiği ancak DNA testinde bu durumla ilgili hiçbir tespit olmadığı dile getirildi. Dilekçede Adli Tıp'ın dünyada çok nadir görüldüğü belirtilse de çift DNA (kimerizm) faktörüne ilişkin değerlendirme yapılması da talep edildi. Mahkeme itirazı kabul etti. Adli Tıp ikinci kez test yaptı. İtiraz süreci, davanın ve ailenin kaderini değiştirdi.

'KİMERİZM' DENİLİYOR

Adli Tıp, 4 Eylül 2020'deki son raporunda, ilik nakli sonucu bir insanda, iki insana ait DNA'nın bulunabileceğini, buna tıpta "kimerizm" denildiğini bildirdi. Babadan bu kez "ağız içi sürüntüsü" ve "köklü kıl" örnekleri, çocuklar ve anneden de ağız içi sürüntü örnekleri alındığı aktarıldı. Raporda, babanın ağız içi sürüntü örneğinde birden fazla şahsa ait DNA profilinin bir arada karışık olarak elde edildiği belirtildi. Karışık DNA profilinin, daha önce babaya ait kan örneğinden elde edilen DNA profilini de içerdiği tespitine yer verildi. Son dakika gelen bu raporda sonuç olarak, baba M.A.'nın yüzde 99.99 ihtimalle üç çocuğun da biyolojik babası olduğu kaydedildi. Davayı 30 Aralık'ta karara bağlayan mahkeme, son rapora göre babanın M.A. olduğuna hükmetti.

'NAKİL MUTLAKA SORULMALI'

"Kimera", antik Yunan mitolojisinde, ağzından ateş püskürten aslan kafalı, keçi gövdeli, ejderha kuyruklu bir yaratık olarak tarif ediliyor. Bu kelimeden türetilen "Kimerizm" de tıpta aynı bedende, farklı doku ve organlarda, birbirinden tamamen farklı DNA profillerinin bulunmasını, yani tek vücutta iki farklı DNA olmasını ifade ediyor.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Bu tip olaylara rastlama ihtimaline karşı DNA örneği alınırken kişiye mutlaka daha önce kemik iliği, kan, organ gibi herhangi bir nakil olup olmadığının sorulması gerekir" dedi.

FATİH ULAŞ
Sabah
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