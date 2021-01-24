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Minik kız 3 yıldır çöp arabasına el sallıyor

Sultanbeyli'de Ravzanur Akdoğan isimli 5 yaşındaki minik kız ile belediyenin çöp toplama ekibi arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada görüntüleri izleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise o sıcak anlara anlara kayıtsız kalmadı.
 24 Ocak 2021 08:55
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Minik kız 3 yıldır çöp arabasına el sallıyor

Sultanbeyli'de Ravzanur Akdoğan isimli 5 yaşındaki minik kız ile belediyenin çöp toplama ekibi arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada görüntüleri izleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise o sıcak anlara anlara kayıtsız kalmadı.

Sultanbeyli'de yaşayan Ravzanur Akdoğan isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun Sultanbeyli Belediyesi çöp toplama ekibi ile arasında yaşanan diyalog yürekleri ısıttı. Minik Ravzanur, yaklaşık 3 yıldır belediyeye ait çöp toplama ekibi ve aracının kendi evinin önünden geçtiği esnada onlara selam verip, sohbet ediyor. Son olarak ise Ravzanur Akdoğan'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin durumuna kayıtsız kalamadı.

Ekipler minik Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Sultanbeyli Belediyesi Temizlik İşleri personelleri yıllardır selamlaştıkları minik Ravzanur'u evinde ziyaret edip oyuncak çöp toplama arabası hediye ederken, Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülten Terzi ise oyuncak bebek hediye etti.

"Başkanımız Hüseyin amcamıza teşekkür ediyorum"

Minik Ravzanur aldığı hediyeler sonrası, "Çöp arabasını çok seviyorum onlara her zaman el sallıyorum.Belediye başkanımız Hüseyin amcamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Annesi Songül Akdoğan ise, "Ravzanur 5 yaşında 3 senedir çöp arabasına bay bay yapıyor. Onları çok seviyor, oradaki amca ile tanışmayı çok istiyordu. Nasip oldu teşekkür ederiz" dedi.

"Çöpçü abi diye bağırıyor"

Çöp toplama görevlisi Musa Efil," Her gün saatimizde geliyoruz 2.5 3 senedir balkona çıkıyor. Bize el sallıyor, çok seviniyor bize çöpçü abi diye bağırıyor, biz de el sallıyoruz. Bizim de onu görünce içimizde bir ferahlık oluyor. Daha rahat ve güzel çalışıyoruz bizim içinde güzellik oluyor bize hediye verdi bizde ona hediyemizi verdik. Teşekkür ediyorum bize hediye verdiği için" dedi
İhlas Haber Ajansı
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