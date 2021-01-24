13 yaşındaki kız çocuğuna malzeme verme bahanesiyle taciz!

13 yaşındaki R.D isimli kız çocuğu, sarf malzemeleri satan bir dükkana giderek malzeme almak istedi. Dükkanda aradığı malzemenin arka tarafta olduğunu söyleyen 48 yaşındaki işletme sahibi küçük kızı taciz etmeye başladı. İğrenç olay sonrası dehşeti yaşayan minik kız korku ve panik içinde dükkandan kaçarak uzaklaştı.

KÜÇÜK KIZA DEHŞETİ YAŞATTI!

İddiaları kabul etmeyen işletme sahibi T.T, küçük kızın babasının daha öncesinde kendisinden malzeme aldığını ancak para vermediğini ifade ederken kız çocuğu ile aralarında mesafe olduğunu ve mağdur R.D'nin dükkandan koşarak çıktığını iddia etti. Bunların bir hayal ürünü olduğunu söyleyen tacizci T.T, suçlamaları reddetti.

İstanbul Sarıyer'de malzeme almak için sarf malzemeleri satan bir dükkana giden küçük kız, dükkanın işletmecisi tarafından cinsel istismara uğradı. Dükkanda işletmecinin tacizlerine maruz kalan kız, korku dolu anlar yaşadı. Mağdur, dükkandan kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Tacizci işletmecinin 25 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

İÇERİ ÇAĞIRDI!

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda 13 yaşındaki R.D. isimli küçük kız, sarf malzemeleri satan bir dükkana giderek malzeme almak istedi. Dükkanın kapısından aradığı malzemenin olup olmadığını soran kızı, dükkanın işletmecisi olan 48 yaşındaki T.Y. isimli adam içeri çağırarak istediği malzemenin dükkanın arka tarafında bulunduğunu söyledi.

MALZEME VERME BAHANESİYLE.

R.D.'yi dükkanın arka tarafına yönlendiren işletmeci T.T., küçük kızı taciz etmeye başladı. Cinsel tacizlerine devam eden şüpheli adam, küçük kıza korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan olaydan sonra küçük kız, korku ve panik içinde dükkandan kaçarak uzaklaştı. Küçük kızın babasının, tacizci işletmeciden şikayetçi olması üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde 48 yaşındaki şüpheli T.T., küçük kızın babasının daha önce kendisinden malzeme alıp veresiye yazdırdığını, olay günü kızın dükkana gelip karton lazım olduğunu söylediğini, bu sırada aralarında mesafe bulunduğunu, küçük kıza karton vermek üzere olduğu sırada R.D.'nin aniden iş yerinden çıkıp gittiğini söyleyerek iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediğini ve iddiaların hayal ürünü olduğunu belirterek suçlamaları reddettiğini söyledi.

25 YIL 6 AY HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli T.T. hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli işletmecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

SEDA NUR GÜNAYDIN