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MOBESE kameralarının altında 30 saniyede araba çaldılar

Zeytinburnu'nda MOBESE kameralarının altında park halinde bulunan otomobil, 30 saniye içerisinde çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kısa süreliğine Edirne'den İstanbul'a gelen araç sahibi İsmail Kurtuluş, "1 haftadır buradayım. İşimden geri kaldım" diyerek mağduriyetini dile getirdi.
 24 Ocak 2021 09:25
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MOBESE kameralarının altında 30 saniyede araba çaldılar

Zeytinburnu'nda MOBESE kameralarının altında park halinde bulunan otomobil, 30 saniye içerisinde çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kısa süreliğine Edirne'den İstanbul'a gelen araç sahibi İsmail Kurtuluş, "1 haftadır buradayım. İşimden geri kaldım" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Olay, 18 Ocak günü saat 06.40 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesini ziyaret etmek için Edirne'den İstanbul'a gelen İsmail Kurtuluş, 22 BE 202 plakalı Toyota Corolla aracını sokak üzerinde bulunan MOBESE kameralarının altına park etti. Pazartesi günü Edirne'ye dönmeyi planlayan Kurtuluş, sabah 08.00 sıralarında aracın yerinde olmadığını fark etti.

Araç sahibi İsmail Kurtuluş, olayı anında emniyet güçlerine bildirdi. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay hakkında çalışma başlatarak sokak içerisindeki bir tekstil dükkanının güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerine geldiği otomobilin de çalıntı olduğu anlaşıldı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden biri geldikleri araçtan inerek İsmail Kurtuluş'un park halindeki aracına yöneliyor. Kısa süre içerisinde aracın kapısına açan şüpheli otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor.

"Aracım 6 gündür bulunamadı"

Anne ve babasını ziyaret etmek için Edirne'den geldiğini ifade eden Kurtuluş, "Aracımı geçen hafta Cuma akşamı buraya MOBESE kamerasının altına çektim. Pazartesi günü geri dönecektim. Pazartesi sabah 08.00'de kalktığımda aracımın saat 06.40 sularında buradan çalındığını fark ettim. İlk önce 155'i aradım. Sonra da Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifademi verdim. Aracım 6 gündür bulunamadı. Emniyet güçlerimiz de beklememizi ifade etti" şeklinde konuştu.

"15 saniyede aracımın kapısı açılıyor"

Olayı güvenlik kameralarından izleyen Kurtuluş, "Yukarıdan siyah renk çalıntı bir araçla geliyorlar. Direk aracımın yanında duruyorlar. 15 saniyede aracımın kapısı açılıyor, 16 saniyede de aracım yerinden çıkarılıyor. Yani 30 saniye gibi kısa bir sürede aracım buradan alınıp aşağıya doğru gidiyor ve sonrası yok" dedi.

"Öteki aracı terk ediyorlar, benim aracımla devam ediyorlar"

Emniyet tarafından diğer aracın da çalıntı olduğunu söylediklerini ifade eden Kurtuluş, "O araç da çalıntıymış. Öteki aracı terk ediyorlar, benim aracımla devam ediyorlar. Bu şekilde bilgi verildi emniyetten şu anda bekliyoruz" diye konuştu.

"1 haftadır buradayım. İşimden de geri kaldım"

Hırsızlığı gerçekleştiren 2 ya da 3 şüphelinin olduğunu söyleyen İsmail Kurtuluş, "Eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Normalde Pazartesi dönmem gerekiyordu. Fakat kaldım. 1 haftadır buradayım. İşimden de geri kaldım tabi dolayısıyla. Mağdurum. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyorum. Özellikle Zeytinburnu Emniyeti'nden. Bir sonuç yok şu anda" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Aynı bölgede son 1 buçuk ayda 4 tane aracın çalındığını ifade eden Kurtuluş, "Bunların 2 tanesi ihbarla sahipleri tarafından bulunmuş. Şu anda benimki de dahil 2 araç yok" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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