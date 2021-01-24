Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da kar manzaraları
|24 Ocak 2021 09:47
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kış sporlarının yanı sıra dağ yürüyüşü, kros, dağ bisikleti, kampçılık, izcilik, karavan turizmi, dağcılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan Çankırı'nın Ilgaz Dağı, beyaz gelinliğini giydi. Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aşarken, bölge tamamen beyaza büründü. Ilgaz Dağları'nda bulunan sarıçam, karaçam ve köknarın hakim olduğu ağaç türleri tamamen kar ile kaplandı. Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz'da kar yağışı sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Kartpostallık manzaranın oluştuğu Ilgaz Dağı'nın eşsiz güzellikleri, drone ile havadan görüntülendi.
Doğal güzellikleriyle Türkiye'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde 4 bin 500 metre yeşil, 2 bin 400 metre siyah pist, 900 metre de yeşil-mavi pistler yer alıyor. Bölgede bulunan telesiyeji kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu benzersiz doğa tablosunun keyfini çıkarıyor.
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