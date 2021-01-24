Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
|24 Ocak 2021 10:03
|+Aa- Yazdır
Anket şirketleri kamuyounun nabzını tutmaya devam ediyor.
Erken seçim ihitimaline geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nokta koymasından sonra anket şirketleri de araştırmalarını başka konularda sürdürüyor.
MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' anketiyle, "En İyi Ekonomi Yönetimi" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
ERDOĞAN AÇIK ARA ZİRVEDE
Türkiye'de ekonomiyi en iyi hangi lider yönetir sorusunun sorulduğu ankette yüzde 38'lik kesim ülke ekonomisinin daha iyi yönetilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine inanıyor.
MUHALEFET PARTİ LİDERLERİNİN OYLARI TOPLANSA DA SONUÇ AYNI
Erdoğan'ı yüzde 11,7 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9,7 ile İyi Parti lideri Meral Akşener ve yüzde 7,3 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve yüzde 1,0 ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu izliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor
24 Ocak 2021 11:42
|Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında
24 Ocak 2021 10:35
|Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
24 Ocak 2021 07:50
|AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı
24 Ocak 2021 07:00
|Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
24 Ocak 2021 06:53
|Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
24 Ocak 2021 00:34
|Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
24 Ocak 2021 00:30
|24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ocak 2021 00:01
|Erdoğan, dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti
23 Ocak 2021 23:02
|Bakan Koca, Covid-19 aşılama haritasını paylaştı
23 Ocak 2021 22:13