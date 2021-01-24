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İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluştu: Gözyaşları sel oldu!

İbo Show'da İbrahim Tatlıses, komedyen Mehmet Ali Erbil ile yaptığı söyleşide gözyaşlarını tutamadı.
 24 Ocak 2021 10:07
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İbo Show'un bu haftaki yayınında İbrahim Tatlıses, komedyen Mehmet Ali Erbil ile özel bir söyleşi yaptı.

İBO İLE MALİ'NİN DUYGUSAL ANLARI

Geçmiş anıların da yadedildiği söyleşide Tatlıses, merhum sanatçı Osman Yağmurdereli'nin ölüm haberini aldığı anısını paylaşınca gözyaşlarını tutamadı.
Memurlar.Net
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