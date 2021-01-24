İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluştu: Gözyaşları sel oldu!
İbo Show'da İbrahim Tatlıses, komedyen Mehmet Ali Erbil ile yaptığı söyleşide gözyaşlarını tutamadı.
|24 Ocak 2021 10:07
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İbo Show'un bu haftaki yayınında İbrahim Tatlıses, komedyen Mehmet Ali Erbil ile özel bir söyleşi yaptı.
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Geçmiş anıların da yadedildiği söyleşide Tatlıses, merhum sanatçı Osman Yağmurdereli'nin ölüm haberini aldığı anısını paylaşınca gözyaşlarını tutamadı.
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