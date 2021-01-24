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Havaya serpilen kaynar su böyle dondu

Hava sıcaklığının sıfırın alında 33 derece olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu.
 24 Ocak 2021 10:28
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Havaya serpilen kaynar su böyle dondu

Hava sıcaklığının sıfırın alında 33 derece olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Dere ve nehirlerin donduğu, çatılarda ise metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, bazı vatandaşların evlerinde kaynatarak havaya attığı suyun yere düşmeden donduğu anlar görsel şölene dönüştü.

Vatandaşlardan Esra Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kışın çetin geçtiğini, ilk kez evinin bahçesinde havaya kaynar su serptiklerini söyledi.

İlk denemede heyecanlandığını belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Havaya attığımız kaynar suyun yere düşmeden donmasını seyrettik. Güzel geçti. Tandırda kaynattığımız suyu havaya serptik ve suyun yere düşmeden havada donmasıyla ortaya çok güzel fotoğraflar çıktı."
Anadolu Ajansı
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