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Yasağa rağmen asker uğurlama terörü kamerada

Fatih'te asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Havai fişek fırlatan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yollarda yanlama ve slalom yaparak patinaj çekti. Polis, mega kentin altını üstüne getiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
 24 Ocak 2021 11:05
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Fatih'te asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Havai fişek fırlatan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yollarda yanlama ve slalom yaparak patinaj çekti. Polis, mega kentin altını üstüne getiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen İstanbul'da yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Fatih'te geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde toplanan bir grup, yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup, konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki magandalar, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de diğer vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken, içlerinden bazıları da "drift" tabir edilen yanlama hareketi ile slalom yaptı. Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi alanına giden magandalar, burada da yanlama yaptı. Megakentin altını üstüne getiren magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Polis, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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