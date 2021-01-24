Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında
Geminin Gabon karasularına ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.
|24 Ocak 2021 10:35
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.
Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.
Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.
Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor
24 Ocak 2021 11:42
|Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
24 Ocak 2021 10:03
|Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
24 Ocak 2021 07:50
|AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı
24 Ocak 2021 07:00
|Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
24 Ocak 2021 06:53
|Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
24 Ocak 2021 00:34
|Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
24 Ocak 2021 00:30
|24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ocak 2021 00:01
|Erdoğan, dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti
23 Ocak 2021 23:02
|Bakan Koca, Covid-19 aşılama haritasını paylaştı
23 Ocak 2021 22:13