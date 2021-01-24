Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında

KORONAVİRÜS BİTSE DE SIKINTISI DEVAM EDİYOR! Covid-19'u yenen hastalarda uzun süre baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, kaşıntı, tat ve koku kaybı gibi belirtiler devam ediyor. Uzman isimler, tıp literatürüne "Post-Covid-Sendrom" olarak yerleşen bu duruma ilişkin ne yapılması gerektiğini açıkladı.