1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında

Geminin Gabon karasularına ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.
 24 Ocak 2021 10:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor
24 Ocak 2021 11:42		 Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
24 Ocak 2021 10:03
Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
24 Ocak 2021 07:50		 AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı
24 Ocak 2021 07:00
Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
24 Ocak 2021 06:53		 Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
24 Ocak 2021 00:34
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
24 Ocak 2021 00:30		 24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ocak 2021 00:01
Erdoğan, dış politika değerlendirme toplantısına başkanlık etti
23 Ocak 2021 23:02		 Bakan Koca, Covid-19 aşılama haritasını paylaştı
23 Ocak 2021 22:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:09 - Deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi11:58 - Koronanın izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu11:54 - 69 yıldır eski ayakkabılara 'hayat' veriyor11:47 - 'Yalvarır gözlerle bakan hastalarımız çok oluyor'11:42 - Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor11:31 - TCDD, bu yıl Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira harcayacak
11:23 - MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 10 milyon kez indirildi11:18 - Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti11:12 - Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'11:06 - Ağrı'da termometreler sıfırın altında 33 dereceyi gösterdi11:05 - Yasağa rağmen asker uğurlama terörü kamerada11:04 - Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak
11:00 - Pfizer'ın aşısında şok: İlk aşıda yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz10:45 - 2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı10:37 - Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi10:35 - Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında10:28 - Havaya serpilen kaynar su böyle dondu
10:24 - Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
Korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisine ilişkin firmadan açıklama
Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı
Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
Aşılamada sıra 65 yaşta
Polise verilen düşük sicile husumetten iptal kararı
Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
Toplu sözleşme mi yoksa maaş rekoru denemesi mi?
Pfizer'ın aşısında şok: İlk aşıda yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canavar sorunları 1
tüplü televizyon 2
depremin şiddeti 1
kalem açma kuyruğu 1
süte su katmak 3
küfür etmeyen erkek 2
Mayışmak 1
Pazar sabahı 2
dünyanın en büyük yüzme havuzu 1
dedenin isminin bebeğe konması 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam