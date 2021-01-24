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Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi tarafından öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.
 24 Ocak 2021 11:04
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Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi tarafından öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve "Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 08 Şubat 2021 Pazartesi tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Memurlar.Net
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