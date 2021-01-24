Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'
|24 Ocak 2021 11:12
|+Aa- Yazdır
Birçok kentte başıboş köpekler, insanlara saldırabiliyor. Köpek korkusu yaşayanlar ise sokakta yürürken tedirgin olabiliyor. Köpek saldırılarına karşı tasarlanan köpek savar cihazı, düğmesine basıldığı anda etrafına yüksek frekanslı sesler yayarak, köpeklerin uzaklaşmasını sağlıyor.
İzmir Kemeraltı'nda cihazın satışını yapan Oktay Özer, "Gece veya sabahın erken saatlerinde köpekler çoğunlukla dışarıda olduğu için insanlar, sürü halinde gezen köpeklerin kendisine saldırmasından korkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, köpek savarı tercih ediyor. Köpeklerin ses alma duyuları insanlardan fazla, cihazdan çıkan sese karşı duyarlılar. Rahatsız olup uzaklaşıyorlar. İnsanların duyamadığı bir ses dalgası çıkıyor. Sadece köpeklere değil farelere, kedilere de uygulandığını biliyorum" dedi.
"ARTIK SOKAKLARDA RAHATIM"
İş yerinin bulunduğu mahallede köpeklerin yoğun olması nedeniyle cihazı tercih ettiğini belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, "İş yerinde çalışırken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler beni ısırmak için hamle yaptılar. Ben de tekrar aynı durumu yaşamamak için köpek savar cihazı aldım. Köpeklerin kulağına yüksek frekanslı seslerin gitmesini sağlayarak köpeklerin uzaklaşmasına neden oluyor. Herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ben köpek savar cihazı aldığım günden beri sokaklarda rahat bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronanın izini süren filyasyon ekiplerinin özverili mücadelesi belgesel oldu
24 Ocak 2021 11:58
|69 yıldır eski ayakkabılara 'hayat' veriyor
24 Ocak 2021 11:54
|'Yalvarır gözlerle bakan hastalarımız çok oluyor'
24 Ocak 2021 11:47
|Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı
24 Ocak 2021 10:24
|Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir silah
24 Ocak 2021 10:17
|Koronanın 'sirenli' kahramanları: Onların da yükü azaldı
24 Ocak 2021 09:57
|Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor
24 Ocak 2021 09:31
|Minik kız 3 yıldır çöp arabasına el sallıyor
24 Ocak 2021 08:55
|Meteorolojiden iki bölgeye 'çığ' tehlikesi uyarısı
24 Ocak 2021 08:15
|Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı
24 Ocak 2021 07:44