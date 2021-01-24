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MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 10 milyon kez indirildi

Kasım 2018'de başlatılan uygulama kapsamında internet üzerinden yayımlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları arasında bugüne kadar en fazla indirilen 3 milyon 750 bin ile "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Sonuçları" raporu oldu
 24 Ocak 2021 11:23
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MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 10 milyon kez indirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen uygulama kapsamında internet üzerinden yayımlanan eğitim analiz ve değerlendirme raporları bu güne kadar 10 milyon kez indirildi.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporlar serisinin ilki, Kasım 2018'de "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü" başlığıyla yayımlandı ve şu ana kadar yoğun ilgi gördü.

Bugüne kadar en fazla indirilen değerlendirme raporu 3 milyon 750 bin ile "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Sonuçları" raporu oldu.

Bakan Yardımcısı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu raporların eğitimle ilgili tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirme ve kamuoyuyla paylaşma imkanı sağladığını söyledi.

Bunun hem hesap verebilirlik ve şeffaflık hem de eksikliklerin görülmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi açısından oldukça önemli olduğuna işaret eden Özer, "Diğer taraftan bu raporlar, atılan adımların ve başlatılan yeni projelerin sonuçlarının net şekilde izlenebilmesine imkan veriyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için de önemli dayanak sağlıyor." şeklinde konuştu.

- "15 değerlendirme raporu yayımlandı"

Özer, Bakanlığın şu ana kadar yayınladığı 15 değerlendirme raporunun yaklaşık 10 milyon kez indirildiğini vurgulayarak, farklı üniversitelerden eğitim ve ölçme alanında deneyimli akademisyen ve yöneticilerden oluşan bir danışma kurulunun, değerlendirme raporlarının hazırlanmasında çok önemli desteği olduğunu anımsatarak, üyelere teşekkür etti.

Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin LGS sınav sonuçlarının değerlendirildiği raporlardan PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına yönelik Türkiye değerlendirme raporlarına kadar çok farklı alanlarda raporlar içerdiğini anlatan Özer, en son 2020 yılı Aralık ayında yayımlanan "TIMSS 2019 Türkiye" ön raporunun medyada ilgi gördüğünü belirtti.

Özer, Bakanlık olarak bu raporu ilk kez sonuçların açıklandığı aynı gün ve saatte yayımladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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