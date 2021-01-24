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Deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gözü, kulağı olarak mavi vatanda görev yapacak, özellikle denizaltı savunma harbinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini daha da artıracak P-72 deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi
 24 Ocak 2021 12:09
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçağında incelemelerde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gözü, kulağı olarak mavi vatanda görev yapacak, özellikle denizaltı savunma harbinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini daha da artıracak P-72 deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi.

Meltem-3 Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan "TCB-751" kuyruk numaralı P-72 deniz karakol uçağının görev uçuşunun ardından Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile uçakta incelemelerde bulundu.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan uçağa ilişkin bilgi alan Bakan Akar, personelle de sohbet etti.

Uçakta görevli personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar, "Geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başlamıştır. Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden geldiğince en modern teçhizatla Silahlı Kuvvetlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi, eğitim ve tecrübesi yani sizlersiniz. Sizlere güveniyor, sizlerden çok şey bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Denizaltı savunma harbinde etkin kullanım

P-72 deniz karakol uçaklarının hizmete girmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliği daha da artacak.

Mevcut P-235 uçağıyla kıyaslandığında görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilme yeteneğine sahip P-72 deniz karakol uçağı, MK-46 torpidosuna ilave olarak daha modern özelliklere sahip MK-54 torpidosunu atabilecek.

Daha fazla denizaltının yerini tespit etmekte kullanılan sonar sistemi olan "sonobuoy" taşıma kapasitesine sahip uçak, bu özelliğiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkanı sağlayacak.

- Meltem-3 Projesi

Uzun Ufuk Bütünleşik Deniz Gözetleme Sistemi'nin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem projelerinin geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor.

Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 deniz karakol uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında Link 16 taktik veri bağı ve Mark-54 torpidosu atma kabiliyeti de bulunuyor. Ayrıca P-72 deniz karakol uçağı, P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalıyor.

TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok savunma sanayisi kuruluşunun alt yüklenici olarak görev aldığı Meltem-3 Projesi'yle ülkeye bu alanda önemli bilgi birikimi ve katkı sağlandı.

Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek.

Uçak üzerinde bulunan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar, uçaktaki Mark-46 ve Mark-54 torpidolarıyla imha edilebilecek.

Ayrıca P-72 uçaklarının, çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak amacıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri mevcut.

Keşif gözetleme maksatlı kullanmak üzere radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, "Mavi Vatan"ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ilgili birlikleriyle Link 11 ve Link 16 veri bağı sistemleri üzerinden paylaşacak.

Ayrıca arama ve kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere uçak üzerinde kazazedeleri kurtarmak amacıyla can salı taşınabilecek.

Projenin diğer 5 adet P-72 deniz karakol uçağının, 2021 yılı sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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