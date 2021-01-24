Bakan Soylu paylaştı: HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez"
|24 Ocak 2021 12:19
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez."
23 Ocak 2021Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 24, 2021
Gece 23.30
Esenyurt HDP binası
Demokrasinin istismarı her daim mümkündür..
AİHM kararları, Venedik kriterleri vs..
Batı istismara müsaade etmiyor,
Ancak bizden istiyor.
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez... pic.twitter.com/2DukbLyHSI
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