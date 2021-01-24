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Uzungöl için geri sayım başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için başlayacak çalışmalarda geri sayım başladı.
 24 Ocak 2021 12:25
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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için başlayacak çalışmalara kısa bir süre kaldı. Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından harekete geçildi.

İlk olarak gölün etrafı boşaltılacak

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl için hazırlanan proje ile gölün etrafı boşaltılacak. Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlarında onarılacağı Uzungöl'de çalışmalarında 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl'de trafik sorununa da el atılacak. Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl'de yaşanan en büyük sorunların başında gelen trafik çilesi için giriş ve çıkışlarda otoparklar yapılacak. Özellikle turizm sezonunda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl, yaşanan yoğun trafik bu proje ile ortadan kaldırılacak.

Kaçak yapılar yıkılmış, gerginlik yaşanmıştı

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1989 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmamıştı. Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken tedbirlerin alınmasını istemiş, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmişti. Gerekli incelemenin tamamlandığı Uzungöl'de bakanlık tarafından kaçak yapıların yıkımı için karar verilmiş, imara aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapılardan bazıları tamamen yıkılmış bazılarında ise kat ekşitilmesine gidilmişti. 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen yıkımlarda vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

"1. etap çalışmalarına göl etrafından başlanılacak"

Uzungöl'de bir inceleme gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'ü dünya markası haline getireceklerini söylemişti. Bakan Kurum'un bu açıklamalarının ardından 18. madde uygulamasının yapılacağı Uzungöl'de çalışmalar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile Uzungöl'de 1. etapta yürütülecek çalışmalarda göl etrafındaki yapılara müdahale edilecek. Çaykara Belediyesi tarafından yapılan duyuruda 18. madde uygulaması nedeniyle çalışmalarında tamamlandığı belirtilerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanarak yürürlüğe giren Uzungöl 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması Uzungöl Mahallesi 1. etapta Gölbaşı mevkii, 2. etapta merkez mevkii, ve 4. Etapta İnceli mevki tamamlanarak 18.01.2021 itibarı ile 1 ay süre ile belediyemizde askıya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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