Bu ildeki mutasyonlu virüsün kaynağında büyükşehir şüphesi
|24 Ocak 2021 12:51
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Tokat'a mutasyona uğramış korona virüsün büyük şehirlerdeki temaslı kişilerden geldiği tahmin ediliyor.
Dünya çapında paniğe neden olan mutasyonlu virüsün Türkiye'de de görülmesi ile birlikte birçok ilde vakalar ortaya çıkmaya başladı. Bulaş hızı diğer korona virüs vakalarından daha hızlı olan mutasyona uğramış korona virüs, PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen özel kitlerle bu virüsün tespiti yapılabiliyor. Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde 2 kişide görülen mutasyonlu virüsün büyük şehirlerden gelen kişilerden bulaştığı tahmini üzerinde duruluyor. Mutasyonlu virüs taşıyan hastalar evlerinde izole ediliyor. Diğer korona virüs vakaları gibi vakalar sürekli kontrol altında tutularak, aynı tedavi yöntemleri uygulanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye'de de tespit edildiğini açıklayarak, İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Bakan Koca, son olarak 22 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararına Brezilya'nın eklendiğini açıklamıştı.
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