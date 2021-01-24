Bakan Dönmez: Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
|24 Ocak 2021 13:04
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu olan Türkali-2 kuyusuna ulaştığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalarını 77 günde 18 Ocak'ta başarıyla tamamlamıştı.
Dün gece Filyos Limanından demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. 🚢Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 24, 2021
Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak.
Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.#FatihKaradenizde pic.twitter.com/qgpu1Fdxbg
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