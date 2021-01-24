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Aracı yok, hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası yedi

Fatih'te arabası olmayan Doğan Perçin, hiç gitmediği iki şehirden trafik cezası yedi.
 24 Ocak 2021 13:15
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Fatih'te arabası olmayan Doğan Perçin, hiç gitmediği iki şehirden trafik cezası yedi.

Fatih'te esnaf olarak çalışan Doğan Perçin, e-devlet sorgulamasında trafik cezası olduğunu gördü. Aracı olmayan Perçin, kendisi adına yazılan trafik cezalarını görünce şok yaşadı. Polise başvuran adam, cezaların hayatında hiç gitmediği Ankara ve Ordu'dan yazıldığını öğrenince ise duruma daha da şaşırdı. Adli makamlara başvurarak itirazını yapan Doğan Perçin, cezaları ödeme durumu olmadığını söyledi.

"Ben bu şehirlere hayatım boyunca gitmedim"

Doğan Perçin, 2011 yılından beri aracının olmadığını söyleyerek, "Aşağı yukarı 8-9 sene oldu arabam yok. Üzerime kayıtlı bir araç yok. Ben e-Devlet'ten kontrol yaptım şans eseri gördüm. 2 tane ceza var birisi Ankara'dan, diğeri ise Ordu'dan. Ben bu şehirlere hayatım boyunca gitmedim. Benim üzerime kayıtlı olmayan araca gelmiş cezalar. Aracı da bilmiyorum. Adliyeye giderek cezalara itiraz dilekçesi yazdım. Cezaları ödeme durumum yok şu anda, itirazımı yaptım bekliyorum. Ben en son 2011 yılında araç sahibiydim, o aracın da satışını verdim" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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