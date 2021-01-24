Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli
|24 Ocak 2021 13:31
|+Aa- Yazdır
Gine Körfezi açıklarında kaçırılan Türk gemisindeki 15 mürettebattan 3'ünün Rizeli olduğu öğrenildi.
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, dün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 1'i hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında yer alan Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu'nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Rizeli gemicilerden Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklama ile eşinin kaçırıldığını duyurdu. Korku içerisinde olduklarını dile getiren Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Ben Ünsal Dilsiz'in eşiyim. Şu anda bu gördünüz gemide çalışan eşim ve oradaki çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin. Bana, oğluna ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun. Çok kötü bir durumdayız. Korku içindeyiz, Allah'ım kötü haber verme. Ne olursunuz dua edin" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti
24 Ocak 2021 14:17
|Annesini bıçakla kovalarken araya giren kardeşini öldürdü
24 Ocak 2021 14:08
|Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
24 Ocak 2021 13:41
|Yaşlı kadını darp ederek öldüren 2 zanlı tutuklandı
24 Ocak 2021 13:19
|'Saldırıya uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi'
24 Ocak 2021 12:38
|Yasağa rağmen asker uğurlama terörü kamerada
24 Ocak 2021 11:05
|2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı
24 Ocak 2021 10:45
|MOBESE kameralarının altında 30 saniyede araba çaldılar
24 Ocak 2021 09:25
|13 yaşındaki kız çocuğuna malzeme verme bahanesiyle taciz!
24 Ocak 2021 09:16
|Borçlu yerine eşini arattıran avukata dava
24 Ocak 2021 08:44