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Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı.
|24 Ocak 2021 13:41
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Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı.
Kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söylemesi üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali T'nin öldürüldüğü belirlenmişti.
Kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden A.T, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
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