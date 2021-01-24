Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

ÖĞRETMENLERE HANGİ KANUNLARA GÖRE CEZA VERİLİR? 1702 sayılı Kanun mülga olduğu, 4357 sayılı Kanunun da disiplin hükümleri yürürlükten kaldırıldığı için, öğretmenlere hali hazırda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan disiplin hükümleri ve 6245 Sayılı Harcırah Kanuna göre ceza verilmesine imkan tanıyan hükümler bulunmaktadır.