1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli Valiliğinden 'militan' ifadesine tepki

Kocaeli Valiliği: "Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve feraseti karşısında akamete uğramaya mahkumdur"
 24 Ocak 2021 14:06
+Aa- Yazdır
Kocaeli Valiliğinden 'militan' ifadesine tepki

Kocaeli Valiliğince, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan" sözlerine ilişkin, "Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve feraseti karşısında akamete uğramaya mahkumdur." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vesayet odaklarının seçilmiş siyasi iktidarlara mülki, adli, askeri ve sermaye gruplarını kullanarak hat bildirme dönemlerinin geride kaldığına dikkat çekilerek, bu nedenle seçim kazanmadan iktidar olmaya alışmış elitlerin, devletin en önemli kurumlarına ve onu yönetenlere "militan" diyerek saldırdığı anımsatıldı.

Mülki idare amirlerinin, milletin hizmetinde ve devletin emrinde olduğu belirtilen açıklamada, meşru siyasi iktidara hat bildirme gibi darbeci zihniyetin karşısında olunduğu vurgulandı.

- "Milletimize vakfedecek kadar vatansever insanlardır"

Valilerin hükümet politikalarının illerde uygulanmasından sorumlu, Cumhurbaşkanını temsil eden devlet adamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülki idare amirlerimiz, ülkemizde mezun oldukları üniversiteler, akademik yeterlilikleri, 3 yılı aşan staj, yurt içi ve dışı eğitimleriyle en iyi yetiştirilen meslek mensupları oldukları gibi aynı zamanda ömürlerini milletimize vakfedecek kadar vatansever insanlardır. Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş, devlet deyince akla ilk gelen vali ve kaymakamlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik sinsi her girişim, milletimizin yüksek sağduyusu ve feraseti karşısında akamete uğramaya mahkumdur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan, 'fahiş fiyat' şikayetlerine net cevap
24 Ocak 2021 14:50		 Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor
24 Ocak 2021 11:42
Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında
24 Ocak 2021 10:35		 Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
24 Ocak 2021 10:03
Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
24 Ocak 2021 07:50		 AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı
24 Ocak 2021 07:00
Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
24 Ocak 2021 06:53		 Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
24 Ocak 2021 00:34
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
24 Ocak 2021 00:30		 24 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ocak 2021 00:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Erdoğan'dan, 'fahiş fiyat' şikayetlerine net cevap14:44 - Bakan Selçuk'tan videolu online eğitim açıklaması14:33 - Meteorolojiden o il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı14:29 - Bilim Kurulu üyesi: Yeme içme sektöründe normalleşme için erken14:25 - BMC'nin 'yerli motorları' askeri araçlarda14:17 - Dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti
14:10 - İlyas Salman'dan skandal! Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti14:08 - Annesini bıçakla kovalarken araya giren kardeşini öldürdü14:06 - Kocaeli Valiliğinden 'militan' ifadesine tepki14:00 - Bakan Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi gelecek13:49 - Bu şehirde 'su' resmen 'sudan ucuz'13:45 - Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi
13:41 - Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı13:33 - Bilim Kurulu Üyesi: Herkes aşıyı güvenle yaptırabilir13:31 - Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli13:19 - Yaşlı kadını darp ederek öldüren 2 zanlı tutuklandı13:15 - Aracı yok, hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası yedi
13:04 - Bakan Dönmez: Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pfizer'ın aşısında şok: İlk aşıda yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı
'Saldırıya uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi'
Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
Aşılamada sıra 65 yaşta
Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor
Polise verilen düşük sicile husumetten iptal kararı
Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marula 4
dişi yakarış 1
Aleksandra Sadowska 1
özgüvenin altının boş olması 1
pandemide eğitimin uçması 5
bu sınıftan belki cumhurbaşkanı çıkacak 1
koronanın bize öğrettikleri 1
71 yaşında kadının torunu yaşındaki genç ile evlenmesi 1
yeşil yol 2
masterchef türkiye 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam