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İlyas Salman'dan skandal! Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti

İlyas Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren Türk halkına hakaret etti.
 24 Ocak 2021 14:10
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İlyas Salman'dan skandal! Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti

Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse gidip o ödülü almayacağını öne sürerken, "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 52 oyla iktidara getiren milli iradeyi küçümsedi.

ŞENER ŞEN SORUSU SONRASI HAKARET YAĞDIRDI

Türk sinemasının efsane olmuş oyuncularından Şener Şen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz? Sorusunu yanıtlayan İlyas Salman hadsiz bir şekilde şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'A OY VEREN AKILSIZ HALK"

"Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı...

Salman'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sabah
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