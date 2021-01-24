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Meteorolojiden o il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
 24 Ocak 2021 14:33
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Meteorolojiden o il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın etkisini yarın akşam saatlerinde kaybedeceği ifade edilerek, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı
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