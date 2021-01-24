Bakan Selçuk'tan videolu online eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da videolu paylaşım yapıldı.
|24 Ocak 2021 14:44
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Twitter hesabından, EBA destek noktaları ile ilgili videolu paylaşımda bulunuldu.
81 il ve 783 bin 562 kilometrekarede sayıları her geçen gün artan EBA destek noktalarıyla Bakanlığın öğrencilerin yanında olduğuna işaret edildi. Video da Bakan Ziya Selçuk'un, "Kavuşma anlarımızda tebessümle bakan gözler, heyecanımızı artırıyor. Gece gündüz demeden bu yolculuğa emek veren herkese teşekkürlerimizle..." mesajı ile görüntüleri yer aldı. Bakan Selçuk, geçtiğimiz hafta EBA Mobil Destek Aracı'nın Ankara Kahramankazan ilçesindeki yolculuğuna eşlik etmiş, Yassıören ve Soğulcak köylerini ziyaretinde canlı derse katılan öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etmişti.
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