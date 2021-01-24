1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Bilgin, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında "vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri" nedeniyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu
 24 Ocak 2021 14:59
+Aa- Yazdır
Vali Bilgin, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında "vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri" nedeniyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 22. Dönem CHP Milletvekili Şimşek'in, televizyon kanalında katıldığı programda "vali militan, kaymakam militan" şeklinde ithamlarda bulunduğu bildirildi.

Söz konusu ithamların tüm vali ve kaymakamların halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığının yitirilmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eleştiri niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikteki 'vali militan, kaymakam militan' şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunan Berhan Şimşek hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması: 4 yaralı
24 Ocak 2021 17:12		 Dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti
24 Ocak 2021 14:17
Annesini bıçakla kovalarken araya giren kardeşini öldürdü
24 Ocak 2021 14:08		 Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
24 Ocak 2021 13:41
Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli
24 Ocak 2021 13:31		 Yaşlı kadını darp ederek öldüren 2 zanlı tutuklandı
24 Ocak 2021 13:19
'Saldırıya uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi'
24 Ocak 2021 12:38		 Yasağa rağmen asker uğurlama terörü kamerada
24 Ocak 2021 11:05
2 binin üzerinde sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli tutuklandı
24 Ocak 2021 10:45		 MOBESE kameralarının altında 30 saniyede araba çaldılar
24 Ocak 2021 09:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar17:12 - Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması: 4 yaralı17:10 - Doğu buz kesti! Erzurum eksi 30'u gördü17:02 - Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de17:00 - İstisna kapsamındaki kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı16:52 - Türkiye'nin yapı denetim sistemi 6 ülkeye örnek oldu
16:50 - 'e-ticaret ekonominin lokomotifi olacak' öngörüsü16:49 - Akkuyu Nükleer'in 100 kilometre yakınında diri fay hattı yok16:28 - Uzmanlardan öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital diyet' önerisi16:24 - Sürücülere 'iklim şartlarına göre sürüş tarzı' tavsiyesi16:23 - 'Gece Kartalları' 2020'de aranan 45 bin kişiyi yakaladı16:20 - Bagaj kapağı arızalı otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı
16:19 - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu16:18 - Yağışlar Doğu Akdeniz'deki barajlara 'can suyu' oldu16:08 - 2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor16:04 - 5 yıl önce üretime başladı... 20 ülkeye satıyor!15:57 - Sakarya'ya şehit ateşi düştü
15:37 - Aydilge: İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pfizer'ın aşısında şok: İlk aşıda yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz
Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
'Saldırıya uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi'
Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor
Aşılamada sıra 65 yaşta
Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA
Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olurdu
Polise verilen düşük sicile husumetten iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yönetilmeye alışmış millet 3
volkan konak 1
ajdar 3
Steve Irwin 1
lakşa 1
polis memurunun şefkatle yavru köpeklerin üzerini örtmesi 1
hayırlı cumartesiler 3
maç izleyen erkek 1
sorun bende değil sende 2
bu sınıftan belki cumhurbaşkanı çıkacak 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam