3 bin 603 kişilik sosyal atama 26 Ocak'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasını 26 Ocak'ta yapacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yılın ilk atamasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, sosyal atama töreninde,

2 bin 140 engelli,

bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile

370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere,

toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.