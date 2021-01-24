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Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alınan Menekşe Malkoç'un (55), 2 saat durdurulan kalbinden 7 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Ameliyatı yapan doktorların çok nadir görüldüğünü ifade ettiği kitleyi görünce şaşkınlık yaşayan Malkoç, "Çok büyük. Vallahi ben iyi yaşamışım" dedi.
 24 Ocak 2021 15:18
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Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Menekşe Malkoç, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerinde kalbinde kitle olduğu tespit edilen Malkoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci'nin yaptırdığı tetkiklerde de kalbin içerisinde büyük bir kitle olduğu belirlenmesi üzerine Malkoç'un acil ameliyatına karar verildi.

TAM 7 SANTİMETRE

Doç. Dr. Mehmet Kirişci öncülüğünde Doç. Dr. Aydemir Koçarslan ve 8 kişilik ekip tarafından ameliyata alınan Malkoç'un kalbi 2 saat durduruldu ve içerisinden 7 santimetre çapında bir kitle çıkarıldı. 5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Malkoç, 8 günlük tedavisinden sonra hastaneden taburcu oldu.

"GÖRÜNCE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Menekşe Malkoç, kalbinden çıkarılan kitlenin fotoğrafını görünce şoke oldu. Malkoç, "Görünce tüylerim diken diken oldu. Çok büyük. Ben bununla nasıl oturup yatmışım hayret kaldım. Vallahi ben iyi yaşamışım. Veren de Allah alan da Allah" dedi. Kendisini ameliyat eden doktorlar Mehmet Kirişci ve Aydemir Koçarslan'ın ellerini tutarak onlara teşekkür eden Malkoç, "Doktor ultrason çekti ve 'Kitle var. Hemen Kahramanmaraş'a git' dedi. Ağlayarak yola düştüm. Doktorum Mehmet Kirişci hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Allah razı olsun ondan. Beni önce Allah, sonra da doktorlar kurtardı. Ameliyatta kalbimden 7 santimetrelik bir kitle çıkarıldı. Ben kendime hiç bakmamışım. Nefesim daralıyordu, yerden bir şey aldığım zaman kalbim hızlı hızlı atıyordu" diye konuştu.

"ÇOK NADİR BİR DURUM"

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Menekşe Malkoç'un nefes darlığı şikayeti olduğunu, efor sarf ettikçe bu darlığın daha da çok arttığını belirtmesi üzerine hemen tetkiklerini yaptıklarını söyledi. Tetkiklerde kalbinde çok büyük bir kitle olduğunu görünce hemen ameliyata karar verdiklerini kaydeden Kirişci, şöyle konuştu: "Hastamızı hazırladıktan sonra bu tip ameliyatlarda yaptığımız üzere kalbini 2 saat durdurup ameliyata aldık. Ameliyatta kalbi açtığımızda kitlenin 7 santimetre büyüklüğünde olduğu görüldü ve tamamen kalbin içerisini doldurduğu tespit edildi. Hiçbir yabancı doku, kanser hücreleri kalmayacak şekilde 7 santimetrelik kitlenin hepsini çıkardık. Hastamızı 2 gün yoğun bakımda tuttuktan sonra servise aldık. Hiçbir şikayeti kalmadı, genel durumu iyi, nefes darlığı şikayetleri kayboldu. Bundan sonraki hayatında böyle bir problemle de karşılaşmayacaktır. Kalp tümörleri genel itibariyle fazla görülmeyen bir durumdur. Ama daha önce de bu noktada tecrübelerimiz var. Bu kadar çok büyük bir tabloyla karşılaşmamız çok çok nadir bir durum."

"İYİ HUYLU TÜMÖRDÜ"

Doç. Dr. Aydemir Koçarslan ise ameliyattan sonra Menekşe Malkoç'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Kalp tümörleri çok sık görülen tümörler değil. Ancak iyi huylu dediğimiz tümörler en sık görülen çeşitleri oluyor. Bu hastamızdaki de o tür bir tümördü. Burada önemli olan tümörün tamamen çıkarılması ve kalbin temizlenmesi. Bu operasyonu başarılı bir şekilde geçekleştirdik" dedi.
DHA
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